Via vaccini,tra primi Toscana anziani ospiti rsa Montedomini

FIRENZE, 27 DIC - E' un'infermiera anticovid dell'ospedale fiorentino di Careggi, Simona Bausi, 50 anni, la prima vaccinata contro il Coronavirus in Toscana. "Tanto orgoglio e tanta speranza che ci si faccia a uscire da questo periodo buio - ha detto -. Vaccinarsi mi sembra la cosa da fare in questo momento. C'è un po' di ansia, ma soprattutto speranza per questo vaccino. Spero di fare un 'vagone' di anticorpi'". Marco, 64 anni, Paolo, di 74, e Ferdinando, 69 anni, sono invece tra gli ospiti di una Rsa, quella di Montedomini di Firenze, che sempre oggi hanno ricevuto per primi il vaccino anticovid in Toscana. La struttura fiorentina è infatti la prima casa di riposo toscana dove è stato somministrato il vaccino a 30 persone tra degenti, autosufficienti e non, e operatori. Stamani poco prima delle 8 la consegna delle prime 620 dosi per la Toscana, in perfetto orario, all'ospedale fiorentino di Careggi da dove poi sono partite le quantità assegnate a ciascuno degli altri 11 ospedali della regione coinvolti nelle vaccinazioni. Le fiale sono state simbolicamente consegnate, presso la farmacia di Careggi, nelle mani del presidente della Toscana Eugenio Giani e del sindaco di Firenze Dario Nardella. L'arrivo a Careggi dei mezzi dell'Esercito con il vaccino, scortati dalle forze dell'ordine, è stato salutato da un applauso e da un 'tifo da stadio' da parte di alcuni operatori sanitari. (ANSA).