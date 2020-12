ANSA-SCHEDA/Covid: Fvg, in settimana calo ricoveri(-12,27%)

di Luigi Putignano TRIESTE, 26 DIC - Oggi, stando ai dati diffusi dalla Regione, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 233 nuovi contagi su 1.961 tamponi (pari all'11,8%) ieri i contagi erano stati 766 su 7.121 tamponi (10,7%) Oggi sono stati processati 97 antigenici rapidi, ieri 1.286). I decessi oggi sono stati 15 (19 ieri cui si aggiunge un altro decesso pregresso). I ricoveri in terapia intensiva sono 56 (54 ieri) quelli in altri reparti sono 587 (572 ieri). Prendendo in esame i dati della settimana appena trascorsa, secondo gli open data messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile nazionale, in Friuli Venezia Giulia c'è stato un incremento dei decessi 'solo' del 2,82% (in netto calo rispetto al dato della settimana precedente quando l'incremento era stato del 14,19%) e le morti sono passate dalle 1.492 totali registrate fino al 20 dicembre alle 1.534 odierne, 42 in più. Come si evince ancora dagli open data, dal 20 dicembre a oggi in regione gli attualmente positivi sono calati di 2.111 unità, passando da 14.195 agli attuali 12.084. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Fvg, pari a 56 unità, lo scorso 20 dicembre erano 62. In calo anche i ricoveri in area medica: i ricoverati con sintomi sono passati dai 652 di domenica scorsa agli attuali 572 (-12,27%). Continuano a crescere, nel confronto tra le due settimane, il numero di dimissioni e/o guarigioni: 11.251 dal 20 dicembre a oggi, 4.962 la settimana precedente. Dall'inizio dell'epidemia, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 47.299 casi di Covid 19. Le persone guarite sono 33.681. In totale, sono stati processati 904.549 test su 334.240 casi testati. (ANSA).