Covid: Veneto,+5.010 positivi in 24 ore

VENEZIA, 25 DIC - Sono 5.010 i positivi al Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore, un dato che fa salire il totale dei malati da inizio pandema a 234.792 persone. Sono i dati sulle ultime 24 ore diffusi dalla Regione del Veneto che segnala come ci siano anche altri 94 morti che fanno salire il totale a 5.953. In terapia intensiva il dato è quasi stabile con un totale di 384 ricoveri (+2) mentre negli ospedali sono assistiti 2.908 pazienti (+38). I soggetti attualmente positivi al virus sono in tutto 87.385. (ANSA).