Casa distrutta dalle fiamme, gara di solidarietà a Fisciano

SALERNO, 25 DIC - L'incendio provocato da una stufa a legna nei giorni scorsi ha distrutto una casa gettando nel dramma una famiglia; una vicenda che ha scosso l'intera comunità di Fisciano, nella Valle dell'Irno (Salerno), unitasi per regalare un Natale di speranza e di rinascita. "Ricompreremo con l'aiuto dei cittadini e di tanti imprenditori del territorio una nuova casetta in legno per la signora e suo figlio" ha fatto sapere il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa che sta seguendo da vicino il tutto, mostrando soddisfazione per il senso di solidarietà mostrato dalla sua comunità in questo periodo difficile. Unione che è emersa anche nel giorno di Natale. L'associazione di volontariato "La Solidarietà", presieduta da Alfonso Sessa, oggi ha provveduto a consegnare gli aiuti alimentari e il pranzo a una quarantina di nuclei familiari per un totale di circa cento persone. Un segnale di speranza e di solidarietà per consentire anche ai meno fortunati di poter festeggiare il Natale. (ANSA).