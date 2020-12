Vax day: Toscana, Esercito cambia data consegna, sarà 27/12

FIRENZE, 24 DIC - L'Esercito ha comunicato alla Regione Toscana il cambiamento di data e orario per la consegna dei vaccini anti-Covid. La nuova data di arrivo delle 620 dosi, primo stock da distribuire nella regione, è prevista per le ore 8 di domenica 27 dicembre, sempre presso la Farmacia dell'ospedale di Careggi a Firenze, quindi non più il pomeriggio di sabato 26 dicembre come era stato annunciato finora. Lo rende noto la stessa Regione Toscana. Il governatore Eugenio Giani sarà presente alla consegna. (ANSA).