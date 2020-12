P.za S.Carlo: nuove carte, manca verbale audizione Giordana

TORINO, 23 DIC - Il rebus delle nuove carte spuntate all'improvviso nei processi per i fatti di piazza San Carlo arriva in un'aula di tribunale. A mancare all'appello, secondo quanto è stato detto, ci sarebbero il verbale di un interrogatorio reso da Paolo Giordana, ex capo di gabinetto della sindaca Chiara Appendino, e altro materiale prelevato nel corso di perquisizioni e sequestri nel gennaio e nel maggio 2018. L'occasione per parlarne è stata, oggi, l'udienza dedicata all'apertura al caso Parco Dora, dove il giudice, su richiesta delle difese, ha accordato un rinvio a marzo. A Parco Dora la sera del 3 giugno 2017 fu portata - in parallelo con quella di piazza San Carlo - una seconda proiezione su maxischermo della finalissima di Champions League. Per il pm Vincenzo Pacileo furono però violate delle norme in materia di organizzazione degli spettacoli; fra i quattro imputati, oltre allo stesso Giordana, figura l'ex portavoce della sindaca Luca Pasquaretta. (ANSA).