Escursionista precipita in un dirupo di 50 metri e muore

ORISTANO, 23 DIC - Tragedia a Capo Nieddu, nel territorio di Cuglieri nell'Oristanese. Un escursionista è precipitato in un dirupo profondo 50 metri ed è morto sul colpo. La vittima, Massimo Piu, 44 anni, originario di Alghero ma residente a Torino stava facendo un'escursione con un gruppo di persone e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto indietro per parlare al telefono: quando gli amici sono andati a cercarlo hanno scoperto che era scivolato giù dal dirupo. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata. Probabilmente si è distratto ed è caduto giù nel dirupo, morendo sul colpo. L'allarme è scattato dopo qualche minuto, quando gli amici sono andati a cercarlo e hanno capito che era precipitato. Sul posto sono subito arrivati gli uomini dell'Elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. È stato proprio il personale dell'Elisoccorso, di cui fa parte anche uno specialista del Soccorso alpino della Sardegna a raggiungere l'escursionista e a recuperare il cadavere. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Oristano che stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia. (ANSA).