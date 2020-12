Putin, non mi aspetto cambiamenti con Biden

MOSCA, 23 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non attendersi cambiamenti nei rapporti tra Mosca e Washington con l'ascesa di Joe Biden alla Casa Bianca. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti. "Ora sul fatto che la leadership negli Usa sta cambiando e per noi sarà più difficile: non credo, sarà tutto come al solito. Non dobbiamo orientarci su questo, dobbiamo capire dove abbiamo alcune difficoltà, ci sono alcune minacce", ha detto Putin. (ANSA).