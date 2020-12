Fiori da soccorritori su luogo tragedia

GENOVA, 23 DIC - Alcuni militi del soccorso, intervenuti la scorsa notte sui binari a Quiliano (Savona) dove un treno ha falciato due giovani clandestini curdi che tentavano di raggiungere, con alcuni compagni, il confine con la Francia hanno portato stamani un mazzo di fiori sul luogo della tragedia. "Quando interveniamo in incidenti così gravi non possiamo rimanere indifferenti ancor di più quando sono coinvolti ragazzi così giovani. Abbiamo provato a evitare il peggio - hanno spiegato riferendosi ai disperati tentativi di rianimazione di una delle due vittime - ma purtroppo a volte, anche con tutto lo sforzo possibile, non ci si riesce. Chi è intervenuto questa notte non si potrà dimenticare facilmente di quanto è successo. Abbiamo voluto fare un gesto semplice, un mazzo di fiori in ricordo di questi ragazzi che hanno perso la vita lontani da casa: un gesto simbolico per non lasciarli soli". (ANSA).