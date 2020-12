Comune padovano regala polizza contro furti-rapine a Natale

PADOVA, 23 DIC - Il Comune di Solesino, località con 7000 abitanti nella provincia di Padova, ha deciso di regalare a tutti i cittadini per Natale una polizza assicurativa contro furti e rapine. L'Amministrazione municipale con una delibera di giunta in vigore da oggi coprirà anche le eventuali spese mediche e di ricovero ospedaliero subite. La giunta è guidata guidato dal 'sindaco-sceriffo' Elvy Bentani, che nel 2019 ha dotato i propri cinque Vigili urbani di mitra e giubbetti antiproiettile. "La stipula di una polizza del genere - spiega - viene incontro alle esigenze di sicurezza ed assistenza richieste dalla popolazione rispetto al grave fenomeno dei furti e delle rapine in casa". L'Amministrazione Comunale di Solesino, rileva, con questa iniziativa vuole, "oltre che fare un bel regalo di Natale a tutte le famiglie, essere da traino anche a livello nazionale perchè tutti i Comuni possano assicurare i propri concittadini contro i furti e le rapine, tutelando la gente onesta che paga le tasse". (ANSA).