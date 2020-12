Covid: 13.318 nuovi casi e 628 vittime in 24 ore

ROMA, 22 DIC - Sono 13.318 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.977.318. E' invece di 628 l'incremento delle vittime in un giorno, secondo i dati del Ministero della Salute, che porta il totale a 69.842. Ad oggi in Italia ci sono 605.955 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 7.627. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 20.315 che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.301.573. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 166.205 tamponi, quasi 79mila più di ieri, mentre il tasso di positività è sceso all'8,01%, in diminuzione di oltre 4 punti rispetto a ieri quando era al 12,3%. Infine, sono 2.687 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 44 meno di ieri nel saldo tra ingressi e uscite, e 24.948 quelli ricoverati nei reparti ordinari, con un calo rispetto a ieri di 197 pazienti. (ANSA).