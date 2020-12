Covid: polemica su William e Kate, 'hanno violato le regole'

LONDRA, 22 DIC - Brutta figura per il principe William - secondo dopo suo padre Carlo in linea di successione al trono britannico della regina Elisabetta - e per la sua consorte Kate, sorpresi dai media a violare una delle regole precauzionali base dell'emergenza coronavirus imposte dal governo nel Regno Unito: quella del tetto massimo di sei persone consentito attualmente nell'ambito dei contatti sociali, anche all'aperto. I duchi di Cambridge, con i figli George, Charlotte e Louis, sono stati inchiodati da una foto pubblicata oggi dal Daily Mail che li mostrava a passeggio di sera nella tenuta reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk, insieme con la famiglia del quartogenito della regina, Edoardo, conte di Wessex, composta dal principe medesimo, da sua moglie Sophie e dai loro figli: per un totale complessivo di nove persone. La 'rivelazione' ha scatenato polemiche e bacchettate, incluso da esponenti dello sparuto movimento di attivisti filo-repubblicani britannici come Graham Smith, leader dell'organizzazione Republic. (ANSA).