Variante Gb: Zaia, ancora nessun dato su questa specificità

VENEZIA, 22 DIC - "Sulla variante Gb del Covid non abbiamo al momento dati di positività specifica". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. "Sull'ordinanza di ieri - ha aggiunto Zaia - ho sentito critiche quando si tratta di un documento di tutela e non una limitazione". "Probabilmente la variante del virus è giunta a novembre - ha rilevato -. Nel momento che in Inghilterra hanno capito ciò che stava accadendo lo hanno comunicato e sono scattate le restrizioni". "Per avere elementi sullo stato in Veneto - ha aggiunto - ci vorranno un paio di settimane, sono i tempi tecnici che servono ai nostri ricercatori tenendo presente che la variante britannica ha caratteristiche specifiche". (ANSA).