Covid: Fvg, siamo Regione che ha meglio retto urto pandemia

TRIESTE, 22 DIC - "I dati Istat e le ricerche di Cgia di Mestre e Ires assegnano al Friuli Venezia Giulia la palma di Regione che ha retto meglio l'urto pandemico. Siamo gli unici, su scala nazionale, ad avere un saldo attivo, seppur di poco, nel rapporto tra assunzioni e cessazioni nel periodo tra 1 gennaio e 30 novembre 2020". Lo ha detto l'assessore Fvg al Lavoro, Alessia Rosolen, nel tratteggiare un quadro "che non può essere luminoso, ma che non deve essere troppo condizionato da pericolose derive depressive". Per la Rosolen il risultato "non ci induce a festeggiare, ma il sistema, tra difficoltà, regge. Serve ancora uno sforzo,lo faremo assieme. La nota della Banca d'Italia del 18 dicembre conferma che siamo sulla buona strada. Il blocco dei licenziamenti incide in assoluto sui numeri, ma restano il confronto con le altre Regioni e il primato nazionale della nostra". In Fvg nel 2020, gli occupati sono aumentati di quasi 200 unità (da 510.690 a 510.878). "Siamo gli unici in Italia a non avere saldo negativo", e "diminuisce la disoccupazione e, leggermente, anche l'inattività". A soffrire "è il lavoro indipendente, quello meno strutturato". Il numero delle nuove assunzioni (176.369) supera di 13mila unità quello delle cessazioni (162.643). Rosolen ha annunciato che "per il 2021 sono stati già messi a bilancio 10,8 milioni in incentivi alle assunzioni, ai quali potranno seguire innesti nel corso dei mesi, finalizzati ad assumere: a tempo indeterminato o determinato, naturalmente cambia l'entità del contributo. La Regione c'è e non si limita a enunciazioni ed i numeri certificano che il tessuto produttivo sa reagire ai colpi, pesanti, della pandemia", ha concluso. (ANSA).