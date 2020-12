Scontri gruppi di destra a Verona, denunciate 15 persone

VENEZIA, 22 DIC - Sono 15 le persone denunciate dalla Digos della Questura di Verona che alle prime ore dell'alba ha perquisito le abitazioni di alcuni individui ritenuti responsabili dei gravi disordini verificatisi lo scorso 28 ottobre in piazza Erbe. L'operazione della Polizia fa seguito al fermo, compiuto quella stessa sera, di 12 giovani, due dei quali denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, in seguito ai tafferugli e agli scontri avvenuti durante un corteo contro le restrizioni adottate dal governo per il contenimento della pandemia, organizzato senza alcun preavviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Nel corso dell'iniziativa erano stati intonati slogan contro l'attuale Governo, accesi fumogeni e fatti esplodere diversi petardi e bombe carta. Per fronteggiare questa violenza, protrattasi per quasi tre ore ininterrotte sono stti lanciati diversi lacrimogeni per disperdere gli aggressori e ripristinare l'ordine pubblico. (ANSA).