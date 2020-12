ANSA-IL PUNTO/COVID: progetto telemedicina, Fvg da primato

TRIESTE, 21 DIC - Prevista la distribuzione di 1500 kit, ognuno composto da un tablet dotato di sim dati e software preconfigurati, un pulsossimetro, un termometro e altre apparecchiature, attraverso i quali le persone sono monitorate con un servizio di telemedicina e potranno dialogare con il medico, che in caso di necessità interverrà rapidamente. Il progetto, già partito nelle tre aziende sanitarie regionali, è stato presentato oggi in conferenza stampa dal Governatore Fvg Massimiliano Fedriga ed è finanziato con fondi donati dai cittadini all'inizio della pandemia alla Protezione civile. "Siamo la prima Regione a sviluppare questo tipo di progetto", ha detto Fedriga. Intanto, oggi il numero di tamponi è in forte di calo rispetto ai giorni scorsi. Stando a quanto diffuso dalla Regione, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 244 (-414) nuovi contagi su 2.763 tamponi (pari al 8,83%, in calo rispetto al 9,2% di ieri), di cui 405 test antigenici. I decessi sono 14 (-7), ai quali si aggiunge un decesso avvenuto il 28/11 e registrato successivamente. Salgono leggermente i ricoverati nelle terapie intensive, con 56 ricoveri, uno più di ieri. I ricoveri in area medica sono 607 (+5). Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.435, di cui 9.603 a Trieste, 20.273 a Udine, 9.672 a Pordenone e 5.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 564 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.903. I decessi complessivamente ammontano a 1.444, i totalmente guariti sono 30.088, i clinicamente guariti 656, mentre le persone in isolamento scendono a 12.584. Infine, per quanto riguarda la variante britannica al Covid-19, come dichiarato oggi all'Ansa dall'amministratore delegato del Trieste Airport, Marco Consalvo, l'aereo Ryanair atterrato ieri a Rochi dei Legionari proveniente da Stansted (Londra), è l'unico giunto dalla Gran Bretagna nell'arco dell'ultimo mese, a causa dell'assenza o dell'esiguo numero di viaggiatori, e quello della compagnia irlandese è l'unico collegamento operato sul Fvg con l'United Kingdom. Dei 137 passeggeri, uno solo, "un ragazzo è risultato positivo, asintomatico. (ANSA).