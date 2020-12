Scuola: Azzolina, ho sempre difeso diritto allo studio

ROMA, 21 DIC - "Ho cercato con tutto l'impegno, la serietà e la responsabilità che il mio ruolo richiede, di tenere fede agli obiettivi posti a inizio mandato e, con il manifestarsi e l'acuirsi della pandemia, ho difeso con convinzione ed energia il mondo della scuola e il diritto allo studio. Un diritto imprescindibile che non può essere svilito. I giovani hanno bisogno dei loro spazi per relazionarsi, interagire, crescere, vivere e scegliere il proprio destino e chi vorranno diventare".Lo sottolinea la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina nella lettera al personale della scuola e agli studenti, che ringrazia per "lo straordinario lavoro svolto in questo 2020". "Insieme, ci siamo mossi in un'unica direzione per rispondere alle urgenti necessità, perché la Scuola non poteva essere lasciata indietro ancora una volta.Ognuno di voi - scrive tra l'altro la ministra- si è attivato per riavviare la didattica, sia pure a distanza, si è reso disponibile ad apprendere per superare le difficoltà poste dalla tecnologia, è stato capace di adottare strategie per mantenere viva l'attenzione dei ragazzi attraverso uno schermo, ha mostrato sensibilità nel ricercare i gesti consueti per riportare un po' di normalità e colmare i vuoti della distanza. Tutto questo anche quando la connessione era troppo lenta e le immagini apparivano a scatti.Avete fatto leva sulla passione e la determinazione che vi accompagnano, ogni giorno, in questo viaggio bellissimo che è l'educazione". In un altro passaggio, parlando delle prossime festività, Azzolina osserva: "saranno Feste necessariamente diverse, all'insegna della sobrietà, ma ogni sacrificio che faremo, ci aiuterà ad uscire da questa emergenza". (ANSA).