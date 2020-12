Covid: D'Incà, dopo Ema via a grande campagna vaccini

ROMA, 21 DIC - "Con il via libera dell'Ema a vaccino Pfizer/BioNTech si apre nuova stagione della lotta al covid che affronteremo con un'arma fondamentale. Abbiamo tutti il dovere di impegnarci per mettere Paese nelle condizioni di affrontare la più grande campagna di vaccinazione della storia". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. (ANSA).