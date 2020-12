Ministro Gb, rimborseremo biglietti per le vacanze di Natale

ROMA, 21 DIC - Il governo britannico rimborserà il costo dei biglietti di treni e pullman acquistati per il periodo 23-27 dicembre. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, in un'intervista a Skynews precisando che la misura riguarderà le prenotazioni effettuate dal 24 novembre, cioè dopo che era stata annunciata la possibilità di viaggiare in quei quattro giorni nell'ambito di un allentamento delle misure per Natale poi cancellato. (ANSA).