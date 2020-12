Manovra:Fraccaro, su Superbonus primo passo, ora rafforzarlo

ROMA, 21 DIC - "La proroga del Superbonus 110% al 2022 è un risultato importante, il primo passo per la stabilizzazione di una norma condivisa da tutti. Ringrazio il Parlamento, come M5S continueremo a lavorare per dare una prospettiva sempre più solida a questa misura". Lo scrive su Twitter il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. (ANSA).