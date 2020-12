++ Recovery: Bonafede, Paese non si aspetta sterili polemiche ++

ROMA, 21 DIC - "L'iniziativa di Conte di convocare le delegazioni della maggioranza sul Recovery plan è ottima. Questo pomeriggio, la prima a essere ascoltata sarà la delegazione del M5S. Come sempre, ci confronteremo in maniera costruttiva, nella consapevolezza che il Recovery plan rappresenta un'occasione da non sprecare". Lo scrive su Fb il capodelegazione M5S Alfonso Bonafede. "L'Italia si prepara ad affrontare un Natale molto difficile e dobbiamo continuare a lavorare per rispondere coi fatti alle sfide che abbiamo davanti. È questo che i cittadini si aspettano da noi, non sterili polemiche che rischiano soltanto di danneggiare il Paese. (ANSA).