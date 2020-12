Tutti i voli sospesi con Gb, sia in arrivo che in partenza

ROMA, 20 DIC - Tutti i voli tra l'Italia e la Gran Bretagna sono sospesi, sia in arrivo che in partenza. Lo si apprende da fonti di governo dopo l'annuncio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in seguito alla nuova variante del virus che sta circolando principalmente a Londra e nel sudest dell'Inghilterra. (ANSA).