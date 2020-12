Belgio con più morti per 100mila abitanti, poi Perù e Italia

ROMA, 19 DIC - Con 161 morti ogni 100 mila abitanti, il Belgio è il Paese con il maggior numero di vittime di Covid-19 in rapporto alla popolazione, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Segue nella triste classifica il Perù (115 morti ogni 100 mila abitanti), terza l'Italia con 112. In termini statistici, è la Repubblica di San Marino il Paese con il maggior numero di morti in base alla popolazione (162 su 100 mila), che tuttavia per il numero esiguo di abitanti conta in tutto 55 decessi. In termini assoluti invece il nostro Paese è quinto al mondo per numero di morti con oltre 67 mila vittime dall'inizio della pandemia, dopo Usa, Brasile, India e Messico. (ANSA).