ROCCAFORTE DEL GRECO, 19 DIC - Una scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita alle 11:54 nel Reggino. L'epicentro, secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato individuato nel territorio Roccaforte del Greco, comune dell'area Grecanica, ad una profondità di 18 chilometri. Il sisma è stato avvertito in diversi comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria sia nella Piana di Gioia Tauro che nella Locride. Qualcuno lo ha avvertito anche in alcune zone di Reggio città. Nella zona dell'epicentro, dove il movimento tellurico è stato più forte alcune persone sono scese in strada. Paura e chiamate ai centralini dei vigili del fuoco ma al momento non si hanno notizie di danni per persone o cose. (ANSA).