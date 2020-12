Cei: online il rendiconto dell'8xmille, 285 mln alla carità

ROMA, 19 DIC - E' disponibile online il "Rendiconto 2019 dell'8xmille alla Chiesa Cattolica". "Anche quest'anno - spiega il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo - la Conferenza Episcopale Italiana rende conto di come siano stati impiegati i fondi che i cittadini italiani hanno voluto devolvere alla Chiesa cattolica con la firma dell'8xmille. Se è vero che questo è un dovere nei confronti dello Stato italiano, ancor più forte è il nostro desiderio di far conoscere a tutti le destinazioni di queste preziose risorse, secondo quanto è consentito dalle normative vigenti". "Si potranno soprattutto seguire - prosegue Mons. Russo - le tre principali strade percorse dalle risorse: culto e pastorale, carità, sostentamento del clero". In particolare 436 milioni sono stati spesi per il culto e la pastorale, 285 milioni per la carità (la quota minore delle tre voci ma in crescita rispetto all'anno precedente) e 384 milioni al sostentamento del clero. "È anche grazie all'utilizzo delle risorse dell'8xmille - conclude il segretario generale della Cei - che in questo tempo particolare, caratterizzato dalla crisi generata dal Covid-19, si sono moltiplicate in modo esponenziale su tutto il territorio nazionale le azioni di prossimità a beneficio della popolazione, delle famiglie, di enti e associazioni". (ANSA).