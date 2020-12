Coda di 9 km per entrare sulla A1 a Milano, stazioni tranquille

MILANO, 19 DIC - Continua l'esodo da Milano per le vacanze natalizie. Questa mattina prima delle 10 si è creata una coda di 9 chilometri per traffico intenso all'ingresso dell'autostrada del Sole a Melegnano. Tranquilla la situazione in stazione Centrale dove arrivano passeggeri con grandi valige per trascorrere il Natale a casa, molti gli studenti universitari o le persone sole, poche invece le famiglie. Ma c'è anche chi deve muoversi per altri motivi e ha comunque faticato a trovare i biglietti come suor Caterina, di rientro a Carrara dal confine con la Svizzera per andare dalla sorella gravemente malata. "Impossibile trovare un treno da lì per Milano perché fanno salire solo i pendolari con la certificazione. Mi hanno dovuto accompagnare qui in stazione in auto e poi è stato anche difficile trovare il biglietto per il treno fino a La Spezia". (ANSA).