Bankitalia:aumento costo conto corrente,più forte per online

ROMA, 18 DIC - Nel 2019 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 1,6 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 88,5 euro ma con un aumento più forte per quelli online (5,9 euro, 0,2 nel 2018). E' quanto afferma l'indagine svolta dalla Banca d'Italia su 12.705 conti correnti bancari e 900 conti correnti postali e 698 conti on line non riferibili a sportelli. "Si tratta - rileva Via Nazionale di una crescita modesta se confrontata con quella dell'anno precedente, allorché la spesa crebbe di 7,5 euro". L'aumento della spesa dei conti correnti nel 2019 è dovuto all''aumento del possesso "delle carte di pagamento e al maggior numero di operazioni, soprattutto bonifici.". "La variazione delle commissioni ha invece lasciato sostanzialmente invariata la spesa: a parità di operazioni e servizi fruiti, la spesa complessiva di gestione di un conto corrente sarebbe diminuita di poco meno di 0,2 euro" (ANSA).