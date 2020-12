Natale: Crimi, Dpcm o meno è chiaro che non sarà come altri

ROMA, 18 DIC - "Io credo che oggi i cittadini hanno compreso la gravità della situazione in cui siamo, Dpcm o meno, oggi credo sia a tutti chiaro che non sarà un Natale come gli altri. Ed è probabile che sia l'ultimo in queste condizioni. Dobbiamo affrontare questo momento con la consapevolezza degli anziani, credo non ci sia bisogno di un Dpcm per spiegarci l'importanza di tutelarci. Al di là delle misure l'invito che faccio è di valutare attentamente le conseguenze delle nostre azioni". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi a Studio24 su Rainews24. (ANSA).