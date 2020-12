Sanremo: Stato Sociale e Michielin/Fedez tra i Big

ROMA, 18 DIC - Lo Stato Sociale (con il brano Combat Pop), Extraliscio feat. Davide Toffolo (con Bianca luce nera), Francesca Michielin e Fedez (con Chiamami per nome): saranno tra i Big in gara al Festival di Sanremo. Li ha annunciati Amadeus in diretta durante il programma Sanremo Giovani su Rai1. (ANSA).