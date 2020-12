Cartoons on the Bay online e nel segno delle donne

(di Cinzia Conti) ROMA, 17 DIC - "Un festival dedicato a tutte le eroine di tutte le età dei cartoons ma soprattutto a tutte le donne che sono dietro le quinte e quindi produttrici, sceneggiatrici, registe, responsabili delle tecnologie e degli effetti speciali e tutte quelle professioniste che con le loro qualità hanno contribuito a migliorare il prodotto dell'animazione nel passato e nel presente e mi auguro anche nel futuro". Presenta così il direttore Roberto Genovesi l'edizione 2020 di "Cartoons on the Bay" che si terrà da domani a domenica 20 dicembre su RaiPlay. Il festival dell'animazione crossmediale e della tv dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con Rai Ragazzi e Rai Radio, quest'anno sarà completamente in versione digital e ha ricevuto nei giorni scorsi dal Quirinale la medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato. Il Premio studio dell'anno andrà a Cartoon Saloon del quale sarà presentata un'ampia retrospettiva (tra cui The Secret of Kells, I corti di Cartoon Saloon, La Canzone del Mare, I racconti di Parvana). Cartoons on the Bay consegnerà il Premio alla carriera a Francesco Tullio Altan, papà della Pimpa, e aprirà la Hall of fame del Festival a due giganti dell'animazione, Guido Manuli, intervistato da Oscar Cosulich, e Don Bluth, protagonista delle masterclass "Draw as you please" e "The bouncing ball" nonché creatore del manifesto dell'edizione 2020 di "Cartoons". Nel corso del Festival sanno annunciati anche i vincitori concorso Pitch Me 2020. Tra i molti i film in visione unica, programmati su RaiPlay in date e orari stabiliti: "I viaggi del principe", "Phantom boy", "Un gatto a Parigi", "Sasha e il Polo Nord", "Arctic dog", "Trash" (al cinema è stato solo 3 giorni a causa del Covid e quindi è come se fosse un'anteprima) e "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" di Lorenzo Mattotti. (ANSA).