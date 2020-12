Sanremo, Morgan escluso dalla giuria Giovani

ROMA, 17 DIC - Morgan escluso dalla Giuria Televisiva per la finale di stasera di Sanremo Giovani. La decisione, definita in una nota ufficiale "molto sofferta", è stata presa in seguito al "comportamento inaccettabile", "espresso con dichiarazioni offensive, pubbliche e private, di Marco Castoldi (in arte Morgan) all'indirizzo del direttore artistico Amadeus e dell'Organizzazione del Festival". "Tutto ciò - è spiegato - al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021". In base al regolamento le votazioni relative alla gara di stasera "saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati". In un lungo post su Instagram, ieri Morgan aveva duramente attaccato Amadeus per la sua esclusione dal festival. "All'indomani dell'annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo - ha scritto Morgan -, che battezzeremo 'il pacco di Natale', o "la balla di Mozart', per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per 'scelta artistica', che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico". (ANSA).