ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Sardegna numero dei morti resta alto

CAGLIARI, 17 DIC - Calano i contagi da coronavirus in Sardegna ma resta alto il numero delle vittime. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 268 nuovi casi (-137) e 11 decessi (634 in tutto). Crescono, anche se di poco, i ricoveri in ospedale che registrano un +8 nei reparti non intensivi (complessivamente sono 558) e un -1 in quelli intensivi (56 in tutto). La situazione rimane comunque di allerta. Nell'ultima settimana secondo l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe l'Isola registra una situazione in peggioramento sia per quanto riguarda i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, 938 (+7,9%) che per i casi testati per 100mila abitanti, 1.155 (+10,3%). I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, invece, restano sopra la soglia del 30% (32%). Buone notizie arrivano sul fronte degli aiuti alle aziende e su quello della tecnologia legata al monitoraggio e prevenzione del virus. È stato pubblicato il bando per il fondo "Resisto" previsto dalla legge salva-Sardegna approvata nello scorso luglio per far fronte all'emergenza economica legata alla pandemia. I 67 milioni del fondo destinati a micro, piccole, medie e grandi imprese e ai lavoratori titolari di partita Iva saranno erogati entro marzo 2021. Le domande potranno essere presentate dal 30 dicembre sino al 31 gennaio 2021. "Siamo i primi in Italia ad aver messo in campo uno strumento che taglia il totale costo del lavoro - sottolinea il governatore Christian Solinas - si tratta di sovvenzioni dirette a fondo perduto che evidenziano il massimo impegno della Giunta nell'ottimizzare le risorse del bilancio regionale per far fronte in maniera più puntuale alle esigenze di imprese e imprenditori del territorio". Sul fronte della tecnologia, mentre dal Crs4 arriva una nuova piattaforma digitale per pianificare gli interventi in casi di emergenza come alluvioni e per gestire anche i dati a disposizione sulla pandemia, la Assl di Nuoro ha acquistato 50 dispositivi di tele-monitoraggio utili per tenere sotto controllo la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), in pratica un sistema per monitorare a distanza i pazienti colpiti da coronavirus. (ANSA).