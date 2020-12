Valigie con resti: figlio coppia è vivo,detenuto in Svizzera

FIRENZE, 17 DIC - Taulant Pasho, figlio della coppia di albanesi scomparsa nel 2015 alla quale vengono attribuiti i resti trovati nelle valigie abbandonate a Firenze, è vivo e si trova detenuto in un carcere della Svizzera, nel cantone di Argau, con l'accusa di furto con scasso e violazione di domicilio. Lo hanno accertato nelle loro ricerche i carabinieri insieme all'Interpol. L'uomo era dato per irreperibile. Evase dagli arresti domiciliari a Firenze nel 2016. La procura di Firenze ha provveduto a effettuare l'internazionalizzazione di un provvedimento di carcerazione definitivo a suo carico dato che in Italia deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per reati di droga. (ANSA).