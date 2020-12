The Stand, un Natale nel segno di Stephen King

ROMA, 17 DIC - Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård e Stephen King fanno sicuramente un bel terzetto tutto da gustare dal 3 gennaio su StarzPlay con l'arrivo di The Stand, la serie da guardare durante le feste natalizie, con un cast stellare di cui appunto fanno parte anche James Marsden, Odessa Young e Amber Heard. Nella serie, tratta dal romanzo di Stephen King, ci troviamo in un mondo decimato dalla peste e coinvolto in una lotta elementare tra il bene e il male. Ora il destino dell'umanità è tutto sulle fragili spalle di madre Abagail (Goldberg), 108 anni, e di un pugno di sopravvissuti. Il loro principale nemico è un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili: Randall Flagg, l'Uomo Oscuro (Skarsgård). The Stand ha comunque un finale differente rispetto al romanzo, scritto dall'autore stesso esclusivamente per questo adattamento. Stephen King, che ancora non ha visto il prodotto finito, ha detto al New York Times: "Ho visto solo alcune sequenze e non posso ancora dare un'opinione se non per dire che è interessante la trasposizione nel ventunesimo secolo. Nel romanzo al centro di tutto c'era una comunità bianca, invece in questa rilettura è stata creata una realtà multiculturale, e questo ha perfettamente senso". La serie, in nove puntate, è prodotta da CBS Studios. Benjamin Cavell è showrunner e produttore esecutivo insieme a Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee e Richard P. Rubinstein. Josh Boone è regista e produttore esecutivo del primo episodio e di quello finale della serie. Jake Braver, Jill Killington, Owen King, Knate Lee e Stephen Welke sono i produttori. (ANSA).