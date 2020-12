Natale: Gori 'zona rossa? Se serve sì, ma governo decida'

BERGAMO, 17 DIC - "Zona rossa? Se serve si faccia ma che si decida, mancano pochi giorni!". Questa la richiesta del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. "I dati giustificano la scelta della zona rossa. Ma siamo a una settimana dal Natale e i cittadini e gli operatori economici non sanno cosa fare - aggiunge il primo cittadino -: i cittadini si sono resi molto diligenti, in questi mesi, a fare ciò che il governo ha deciso. Vorrei che fosse loro risparmiato il rimprovero, che avevo sentito domenica sera e lunedì, contro cittadini presunti irresponsabili, quando era evidentemente loro diritto fare ciò che il governo aveva deciso fosse concesso fare, in un giorno di sole. Evitiamo il paternalismo". (ANSA).