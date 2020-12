Di Battista, a Renzi interessa solo potere, non assecondare

ROMA, 17 DIC - "A Renzi non è mai interessata la Politica. Per lo meno quella nobile. Certamente gli interessano le nomine ed il potere. Non gli frega nulla dei soldi del Mes. Non gli frega nulla delle task force. Non gli frega nulla dei fantomatici poteri di Conte. Suggerisco, ancora una volta, di non assecondare questo "super-tele gonfiato" le cui bugie hanno superato ampiamente il numero dei suoi elettori". Lo scrive Alessandro Di Battista su Fb. (ANSA).