Libia:Salvini,Conte a Bengasi?Dopo 108 giorni di sequestro..

ROMA, 17 DIC - "Oggi sono 108 giorni dal sequestro, con comodo...". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito dell'iniziativa del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in viaggio verso Bengasi, in Libia, dove sono trattenuti da settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo (in tutto 18 persone distinti fra 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi). (ANSA).