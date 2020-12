Luna, conclusa con successo missione sonda cinese Chang'e5

ROMA, 17 DIC - Conclusa la missione della sonda cinese Chang'e 5 che ha portato a casa i primi campioni dalla superficie lunare in 44 anni nella missione robotica più impegnativa del programma spaziale cinese fino ad oggi. "Congratulazioni alla Cina per aver riportato i campioni lunari sulla Terra!" ha twittato Thomas Zurbuchen, capo della direzione della missione scientifica della Nasa. "La comunità scientifica internazionale celebra il successo Chang'e 5. Questi campioni aiuteranno a rivelare i segreti del nostro sistema Terra-Luna e ad acquisire nuove informazioni sulla storia del sistema solare". Le squadre di recupero hanno messo in sicurezza la capsula dopo l'atterraggio nella regione cinese della Mongolia. (ANSA).