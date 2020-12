Covid: a Bologna numero chiuso su alcune zone di shopping

BOLOGNA, 17 DIC - Da domani anche a Bologna sarà previsto un accesso a numero chiuso in alcune realtà dello shopping del centro storico: Galleria Cavour, Mercato delle Erbe, Mercato del Quadrilatero. Lo ha deciso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblico riunito in prefettura fino alla tarda serata di ieri. Prevista anche una task force interforze di polizia, carabinieri e polizia locale per il rispetto delle regole, i controlli nei locali al chiuso e un'attività dissuasiva degli assembramenti. Le misure con ingressi contingentati anti Covid saranno intanto valide per il week-end in attesa delle decisioni del Governo sulle festività natalizie. (ANSA).