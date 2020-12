Usa:Ocasio-Cortez,tempo che Pelosi lasci, ma nessuna opzione

NEW YORK, 17 DIC - Il partito democratico ha bisogno di una nuova leadership: è tempo che la speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer facciano un passo indietro e lascino. Lo afferma la deputata star dei democratici, Alexandria Ocasio-Cortez, ammettendo comunque che al momento il partito non ha alcun piano su come riempire il vuoto che lascerebbero. Secondo Ocasio-Cortez non ci sono alternative per la leadership di Camera e Senato perché gli attuali leader hanno trascorso anni a concentrare il potere nelle loro mani senza allevare la prossima generazione di leader. (ANSA).