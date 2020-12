Banche: arriva piano Ue su Npl, c'è anche bad bank europea

BRUXELLES, 16 DIC - "A causa dell'impatto del Covid sull'economia il volume di crediti deteriorati è destinato a salire in Ue", anche se con tempistica "ancora incerta", perché dipende "dalla rapidità della ripresa". Per questo la Commissione Ue ha deciso di lanciare subito una strategia per aiutare le banche a liberarsi degli Npl. Quattro i pilastri su cui si basa il piano di Bruxelles: sviluppare ulteriormente il mercato secondario, riformare la legislazione sull'insolvenza e il recupero crediti, sostenere la creazione di bad bank a livello europeo, utilizzare il sostegno precauzionale, nel rispetto della direttiva bancaria e degli aiuti di Stato. (ANSA).