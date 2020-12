Di Maio,superbonus è per l'Italia, incomprensibile opporsi

ROMA, 16 DIC - "Il superbonus 110% non è un misura per il MoVimento 5 Stelle ma per l'Italia e per la ricostruzione del Paese. In un periodo di crisi come quello che stiamo affrontando dobbiamo dare sostegno e soluzioni ai cittadini e trovo dunque incomprensibile opporsi al rinnovo di questa misura. Mi auguro che tutti comprendano l'importanza di ripartire velocemente sostenendo imprese, famiglie e lavoratori". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ANSA).