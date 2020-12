Falsi casting per abusare ragazze, un arresto a Milano

MILANO, 16 DIC - Organizzava falsi casting per aspiranti attrici per poi abusare di loro. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne italiano con precedenti per truffa, appropriazione indebita, documenti falsi e violenze sessuali. L'indagine è scaturita dalla denuncia, lo scorso 11 luglio, di una ragazza da poco maggiorenne. L'uomo è accusato di aver violentato altre tre ragazze. La prima che ha sporto denuncia aveva raccontato di essere stata convocata per telefono per un casting per aspiranti attrici dedicato alla produzione di un film dal titolo "la forza dell'Amore". Secondo quanto riferito dagli investigatori della Questura, al casting la vittima delle violenze si poi iscritta attraverso un sito che faceva capo a un'agenzia nella cui sede era stata vittima di abusi sessuali da parte dell'uomo che le si era presentato come il responsabile dei casting. Le indagini, condotte dai poliziotti della 4/a Sezione della Squadra Mobile hanno individuato almeno altre tre vittime: si tratta di ragazze tra i 23 e i 29 anni. L'uomo è indagato anche in un'inchiesta della Procura di Roma per fatti analoghi tra il settembre 2019 e il luglio di quest'anno. (ANSA).