Israele: Tel Aviv 7/a città più cara al mondo

TEL AVIV, 15 DIC - Tel Aviv è la settima città più cara al mondo per gli stranieri che vi abitano, i cosiddetti 'expats'. Lo ha indicato una ricerca dell'Eca sul costo della vita - ripresa dai media israeliani e americani - che ha analizzato i costi giornalieri, quelli per mangiare, per i trasporti e gli affitti comparandoli tra le varie realtà. La classifica cita 208 città in 121 Paesi. In testa c'e' Hong Kong seguita da Tokyo, New York e Ginevra. Subito dopo ecco Zurigo, poi Londra e Tel Aviv. In base alla classifica dell'anno scorso, Tel Aviv è tuttavia scesa dal quinto al settimo posto. (ANSA).