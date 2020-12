Covid: Marcucci (Pd), presentata mozione su piccoli comuni

ROMA, 15 DIC - "Abbiamo depositato ieri la mozione per consentire la mobilità nei piccoli Comuni il 25, 26, 1 gennaio. Entro le 17 di oggi, gli altri partiti della maggioranza possono contribuire a migliorare il testo e sottoscriverlo. Domani contiamo che il Senato approvi la mozione. Non possono esistere italiani di serie B perché vivono in piccoli Comuni". Lo afferma il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci. (ANSA).