Governo:Salvini, faccia le cose oppure c'è il centrodestra

ROMA, 15 DIC - "Al governo abbiamo dei matti, ci sono 60 milioni di italiani preoccupati per per la salute ed il governo di cosa si occupa? Del Rimpasto, ma basta. O c'è un governo che governa o vi spostate e c'è il centrodestra che è maggioranza nel Paese. Ci mancano pochi voti in Parlamento ? Ci saranno 20 persone di buona volontà, noi scegliamo 5 cose da fare e ci diamo x mesi di tempo per farlo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ospite del programma 'oggi è un altro giorno" su Raiuno (ANSA).