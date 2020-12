Recovery: Amendola, 35mld per transizione green e digitale

ROMA, 15 DIC - "Abbiamo 35 mld fondi Ue per progetti che si legano a due grandi transizioni quella green e la transizione digitale, la tecnologia può aiutare la nostra agricoltura ad essere più forte sui mercati internazionali e per far sì che le nostre imprese non soffrano ma trovino nuova forza. Le risorse Ue faranno dell'Italia un Paese beneficiario, ma andranno spese bene con saggezza. Per la prima volta abbiamo risorse per curare la fragilità del nostro territorio. Più del 40% delle risorse saranno sul green. Lavoriamo per la crescita di una nuova Italia". Lo ha detto il ministro degli affari Ue Enzo Amendola all'assemblea di Coldiretti. (ANSA).