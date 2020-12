Cnn, Biden presidente, oltre 270 grandi elettori

(vedi servizio delle 20.01) WASHINGTON, DEC 14 - Con il voto della California, Joe Biden e Kamala Harris hanno raggiunto il quorum di 270 membri del collegio elettorale necessari per essere eletti presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn mentre la votazione prosegue in altri Stati. Il tandem dem puo' contare su 306 voti in base al voto popolare, Donald Trump e Mike Pence su 232. (ANSA).