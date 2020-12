Conte, task force mai sovrapposta ai passaggi istituzionali

ROMA, 14 DIC - "Il governo è al lavoro per definire compiutamente la struttura per il monitoraggio e l'attuazione" del Recovery Plan " e che potrà avvalersi anche di un quadro normativo ad hoc. Questa struttura in nessun caso sarà sovraordinata o sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali. Molti dei progetti del piano avranno successo solo innescando sinergie tra pubblico e privato". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso del Rome Investment Forum. (ANSA).