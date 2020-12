Donna finisce in acque Naviglio, passante la salva

MILANO, 14 DIC - Un passante ha visto una donna in difficoltà dopo esser caduta nel Naviglio Grande a Gaggiano (Milano) ed è riuscito a tirarla fuori dall'acqua salvandola. L'episodio è accaduto questa mattina verso le 8 ed entrambi sono stati portati in ospedale dopo che il personale del 118 li ha trovati con i vestiti fradici in ipotermia. Protagonista del salvataggio è Enrico Baj, 41 anni, consigliere comunale e già candidato sindaco nel paese dell'hinterland sud di Milano: passeggiando lungo il Naviglio, ha notato la donna, 70 anni, completamente sommersa dall'acqua e si è quindi attaccato a un parapetto riuscendo ad afferrare la donna, tenendole sollevata la testa fino a quando non è stato aiutato da altri passanti fino all'arrivo delle ambulanze. Gli agenti della Polizia Locale stanno ora ricostruendo l'accaduto cercando di capire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario della donna. Al passante-eroe sono arrivati i ringraziamenti anche del presidente della Regione Attilio Fontana: "Ho ringraziato personalmente, con una telefonata, il cittadino che, questa mattina, con coraggio ha salvato una donna che rischiava di annegare nelle acque del naviglio - ha scritto il governatore su Facebook - Sono sopraggiunti i soccorsi, ma è grazie all'immediato gesto eroico di questo passante se è stato possibile evitare la tragedia. Complimenti e grazie" (ANSA).